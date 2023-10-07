Elazığ’ın Palu ilçesinde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 4 milyon 480 bin adet bandrolsüz makaron ele geçirildi.

Elazığ’da İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından kent genelinde kaçakçılıkla mücadele çalışmaları devam ediyor. Bu çerçevede ekipler, Palu ilçesinde şüpheliler O.Y. ve S.D.’nin sahte makaron kaçıracağı ihbarına ulaştı. Tespit edilen şüpheliler Kaçakçılık ve Organize Suçlar Müdürlüğü ve Palu İlçe Jandarma ekipleri tarafından tespit edilen şüphelilerin araçları durdurularak arama yapıldı. Yapılan aramalar neticesinde araç içerisinde 4 milyon 480 bin adet bandrolsüz makaron ele geçirildi.

Yakalanan şüpheliler hakkında yasal işlem başlatıldığı öğrenildi.