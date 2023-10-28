Elazığ Belediyesinin organizasyonuyla düzenlenen 4. Kitap Fuarı kapılarını ziyaretçilere açtı.

Elazığ Belediyesi tarafından düzenlenen 4. Kitap Fuarı, Ahmet Tevfik Ozan Fuar ve Kongre Merkezinde düzenlenen açılış programıyla kapılarını okuyuculara açtı. Fuarda, 70’i ulusal yayın evi olmak üzere çok sayıda stant kuruldu. Birçok yazarın da 9 gün boyunca imza günü düzenleyeceği Kitap Fuarına ilk günden ziyaretçiler akın etti.

Elazığ Belediye Başkan Yardımcısı Nazif Bilginoğlu, ’’Elazığ Belediyesinin 4. Kitap Fuarının açılışını yapıyoruz. Şuanda fuarımız stantlarımızın düzülmesiyle 75’e yakın yayınevlerimizin Elazığ dışından gelerek çok önemli yayınevlerini burada misafir ediyoruz. Kitap fuarı, bugünden itibaren saat 10.00’dan başlayıp akşam 21.00’a kadar vatandaşlarımıza hizmet edecek. Burada çok değerli ve önemli yazarlarımız olacak. Ayrıca bütün hemşehrilerimizi fuara beklediğimiz gibi yine de kitapla direkt iştigal eden gençlerimizi daha çok bu alanda tutabilmek için okullardan öğrencilerimizi taşıma yoluyla getireceğiz. Yine kitap fuarının önemine binaen Elazığ Belediyesi Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları 15 bin öğrenciye hediye çeki dağıtarak buradaki gençlerimizin özellikle kitap alımında kendilerine çok destek olacağını umuyoruz” dedi.