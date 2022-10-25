Elazığ’da bir ay arayla aynı binada 4 dairenin su sayacı çalındı. Site yöneticisi Mehmet Çete ’’Hırsızlardaki cesarete bak, ‘Birisi beni görür veya yakalar’ düşüncesi yok. Adamlardaki cesarete hayran kalıyorsun, kalmamak mümkün değil’’ diyerek tepkisini dile getirdi.

Elazığ’da bir ay arayla aynı binada 4 dairenin su sayacı çalındı. Site yöneticisi Mehmet Çete ’’Hırsızlardaki cesarete bak, ‘Birisi beni görür veya yakalar’ düşüncesi yok. Adamlardaki cesarete hayran kalıyorsun, kalmamak mümkün değil’’ diyerek tepkisini dile getirdi.

Olay merkeze bağlı Yeni Mahalle Vezirhan Sokak üzerinde bulunan bir binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir ay önce 10 katlı 40 dairelik binanın içerisinde buluna ve teslim aşamasındaki iki dairenin su sayacının çalınmasının ardından bina yine hırsızların hedefi oldu. İki gün önce aynı binaya giren hırsızlar, yine iki dairenin su sayacını çalarak kayıplara karıştı. Son bir ayda hırsızlığın yaşandığı binanın yöneticisinin tepkisi ise bir o kadar şaşırttı. Yönetici Mehmet Çete, ’’Toplamda 4 dairenin su sayacını çaldılar. Hırsızlardaki cesarete bak, ’Birisi beni görür veya yakalar’ düşüncesi yok. Adamlardaki cesarete hayran kalıyorsun, kalmamak mümkün değil’’ dedi.

Maddiyattan çok emek verdikleri işe zarar geldiği için üzüldüklerini aktaran Mehmet Çete, ’’Su sayaçlarını çaldılar. Toplamda 4 dairenin su sayacını çaldılar. Adamlardaki cesarete hayran kalıyorsun, kalmamak mümkün değil. Biz bunu 150 liraya alıyoruz, hırsızlar ise iki tanesini 40 liraya satıyor. Ancak parası önemli değil, maneviyatı önemli. Buraya emek verilmiş, su sayacı takılmış. Çok dürüst hurdacı esnafımız var. Onlara, lütfen, Allah rızası için bu bu hırsızlara pay vermeyin. Hırsızın derdi, iki tane sayaç sökünce 40 lira alıyor, sigara parası çıkıyor. Onun derdi de o” diye konuştu.