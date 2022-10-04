Elazığ Belediyesinin “Kullanılmış Giysi Kumbarası” uygulaması çerçevesinde 4 ayda 37 kilo 450 gram tekstil atığı toplandı.

Elazığ Belediyesinin “Kullanılmış Giysi Kumbarası” uygulaması çerçevesinde 4 ayda 37 kilo 450 gram tekstil atığı toplandı.

Elazığ Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü tarafından başlatılan tekstil atığı toplama uygulaması devam ediyor. ‘Kullanılmış Giysi Kumbarası’ Projesi çerçevesinde kent genelinde 200 adet ‘Kullanılmış Giysi Kumbarası’ kuruldu. Hayata geçirilen uygulamayla evlerde, iş yerlerinde kullanılmayan pantolon, ayakkabı, kemer, çanta, nevresim, pelüş oyuncak ve benzeri ürünler Elazığ Belediyesinin şehir geneline yerleştirdiği atık giysi kumbaralarında toplanıyor. Toplanan tekstil ürünlerinden kullanılabilir durumda olmayanlar iplik firmalarında değerlendirilerek geri dönüşüm sürecine katkı sağlanıyor. Hem çevre hem de ekonomiye ciddi katkısı olan bu proje ile son 4 ayda toplam 37 kilo 450 gram tekstil atığının toplandığı bildirildi.

’’Vatandaşların hassasiyeti rakamlara yansıdı’’

Tekstil atığını geri dönüştürerek ekonomiye kazandırmayı hedeflediklerini belirten Elazığ Belediyesi Başkanı Şahin Şerifoğulları, ’’Sıfır Atık Projesi çerçevesinde hayata geçirdiği geri dönüşüm projeleriyle gelecek nesillere temiz bir doğa bırakmak ve doğal kaynakları da koruma hedefini sürdürüyoruz. Bu çerçevede Elazığ genelinde erişimi kolay olan 200 noktaya ‘Kullanılmış Giysi Kumbarası’ yerleştirerek tekstil ürünlerini ekonomiye kazandırmak adına çalışmalarımızı başlattık. Cumhurbaşkanımızın eşi Emine Erdoğan’ın başlattığı ’Sıfır Atık Projesi’ dahilinde dikkat çektiği tekstil atıkları, dünyayı en çok kirleten sektörlerde petrol endüstrisinden sonra ikinci sırada yer alıyor. Çözünebilir maddelerden üretilmeyen bir tekstil ürünü doğada 200 seneye kadar kalabiliyor. İlimizde tekstil atıklarının çöpe ve doğaya karışmasını önleyecek atık giysi toplama kutularıyla hemşehrilerimizin de desteğiyle tekstil atığını geri dönüştürerek ekonomiye kazandırmayı hedefliyoruz. Elazığ’ımızın geleceğine hep beraber sahip çıkarak yarınlarımıza temiz bir dünya bırakacağız. Bu konuda bizlere her zaman destek olan hemşehrilerime teşekkür ediyorum” dedi.