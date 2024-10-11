Elazığ Şeker Fabrikası’nda alım kampanyasının startının verilmesiyle birlikte, tarlalarda yoğun hasat mesaisi başladı. Kentte 37 bin dönüm alanda pancar hasadına başlandı.

Birçok ilde olduğu gibi Elazığ’da da çiftçinin önemli bir gelir kapısı olan şeker pancarının hasat zamanı geldi. Şeker fabrikasının da alım kampanyasını başlatmasıyla birlikte pancar tarlalarında hasat mesaisi başladı. Sabahın erken saatlerinden itibaren çiftçiler, tarlalarda modern tarım teknikleri ile pancar sökümünü yaparak, traktörlerle fabrikaya götürüyor. Geçen seneye göre verimin iyi olduğunu dile getiren çiftçiler, fakat iklim değişikliğinden dolay şeker oranının düşük olduğunu söyledi.

Elazığ Şeker Fabrikası’nda 2024-2025 kampanya dönemi için Elazığ, Tunceli ve Diyarbakır’da 91 köyde, bin 807 üretici tarafından 41 bin 630 dekar alanda şeker pancarı ekimi yapıldığı ve 230 bin ton pancar üretimi beklenildiği bildirilirken kampanya döneminde fabrikada 225 bin ton pancarın işlenerek yaklaşık 30 bin 100 ton şeker, 9 bin ton melas ile yaklaşık 63 bin ton yaş pancar posası elde edilmesinin planlandığı öğrenildi.

’’Şeker pancarı soğuğu yiyince şekeri çıkar’’

200 dekar pancar ektiklerini belirten Mete Ateş , ’’Yılbaşına kadar fabrika devam ediyor. Rekolte geçen seneye göre bir nebze iyi ama şeker oranımız düşük. Devlet 16 poları 2 bin 375’e alıyor. Ama polar 16’nın altına düşünce fiyat düşüyor. Bizim 12 ile 14 arası geliyor. Bu da fiyat olarak geçen senenin daha altına geliyor. Polar iklim şartlarından, sulamadan düşüyor. Havalar sıcak gidiyor. Bir türlü pancar soğuğu yemedi. Şeker pancarı soğuğu yiyince şekeri çıkar. Önümüzdeki günlerde yağmur gelirse tarlada halimiz daha perişan oluyor. Biz de bir yandan hemen bitirmek istiyoruz” dedi.

Çiftçilerden Hayri Ateş ise “Kuyulu Elazığ’ın en büyük köylerinden biri ve bizde pancar hasadı yapıyoruz. 200 dönüm var. Ortalama bin 500 ton bekliyoruz. Fakat bu sene sıkıntılı. Erken olduğu için şeker oranları düşük çıkıyor. Bu sene iklim daha sıcak. İklimden dolayı şeker oranları düşük çıkıyor” diye konuştu.