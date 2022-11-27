İl Emniyet Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan ve adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu çerçevede Diyarbakır Polis Uygulama Alanı üzerinde birlikte hareket ettikleri değerlendirilen 2 araç durduruldu. 2 araçta bulunan N.T. (41), A.Ş.T. (24), M.E. (25) gözaltına alındı. N.T. isimli şahsın aracında dedektör köpek Alex yardımıyla arama yapıldı. Aramada, 60 parça halinde 31 kilo 150 gram Kubar Esrar maddesi, 5 parça halinde 5 kilo 472 gram Toz Esrar maddesi ele geçirildi. Aynı zamanda üst araması neticesi çanta içerisinde; 18 parça halinde 310 gram Kubar Esrar maddesi bulundu. Öte yandan, 1 adet uyuşturucu madde öğütmede kullanıldığı düşünülen aparat, 1 adet tabanca ve tabancaya ait 5 adet fişek ele geçirildiği bildirildi.

Elazığ’da polis ekiplerinin uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde yaptığı çalışmada, toplamda 36 kilo 932 gram esrar maddesi ele geçirilirken 3 şüpheli de tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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