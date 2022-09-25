Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gece yarısı gerçekleştirilen ’dar bölge’ uygulamasında 330 şahıs ve 70 araç sorgulandı.

Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gece yarısı gerçekleştirilen ’dar bölge’ uygulamasında 330 şahıs ve 70 araç sorgulandı.

Elazığ’da İl Emniyet Müdürlüğünün suça konu unsurların tespiti ve yakalanması, kentin huzur, genel güvenlik ve genel asayişinin sağlanması amacıyla denetimleri hız kesmeden sürüyor. Bu çerçevede gece yarısı Mustafapaşa Mahallesi’nde 19 ekip ve 48 personelin katılımı ile yapılan dar bölge uygulamasında, 330 şahıs ve 70 araç sorgulandı. Uygulamada 1 adet ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait 10 adet fişek ele geçirilirken, yoklama kaçağı 2 kişi hakkında işlem yapıldı.

Kentin huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla çalışmaların kararlılıkla, aralıksız devam edeceği aktarıldı.