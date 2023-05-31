Elazığ İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri tarafından 31 Mayıs Dünya Tütünsüz Günü etkinliği gerçekleştirildi.

Elazığ’da İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri tarafından bir alışveriş merkezinde 31 Mayıs Dünya Tütünsüz Günü etkinlik gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen etkinlikte tütün ürünleri kullanan vatandaşlara farkındalık oluşturmak için tütün ürünlerinin zararları anlatıldı. Öte yandan ekipler, vatandaşların çok olduğu bölgelerde ‘Zehire değil gıdana ve geleceğine yatırım yap’ sloganı altında stant kurarak vatandaşlara bilinçlendirici broşürler dağıtarak bilgiler verdi.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “Bilindiği üzere Dünya Sağlık Örgütü tarafından 31 Mayıs Dünya Tütünsüz Günü, 1987 yılında, yılda ortalama 8 milyon kişinin hayatını kaybettiği tütün salgınına karşı farkındalığı artırma ve tütün dumanının sağlığa zararlarını topluma anlatıp harekete geçmeyi sağlama hedefiyle tanımlanmıştır. 31 Mayıs 2023 Dünya Tütünsüz Gününde, tütün üretiminin verimli tarım arazilerine yaptığı olumsuz etkilerin yanı sıra tüketilen suyun miktarının kuraklığa olan etkisine de dikkat çekmek üzere hedeflenmiştir. Gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakabilmek adına bireysel anlamda bu sorunla mücadele etmek her bireyin görevidir. Bu doğrultuda tütün kullanımının zararları konusunda toplumun farkındalık düzeyini artırmak için tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de 31 Mayıs Dünya Tütünsüz Günü olarak çeşitli etkinliklerle kutlanmaktadır’’ denildi.