Elazığ üçüncüsü düzenlenen ve 3 gün sürecek olan ’Bilim Şenliği’ etkinliğinin startı verildi.

Elazığ Bilim Merkezi tarafından ‘Bilim Şenliği’ etkinliğinin üçüncüsü düzenlendi. TÜBİTAK 4007 Bilim Şenliği programı çerçevesinde desteklenen etkinlik ’Yarın İçin Gülümse’ mottosuyla ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerini ağırlayacak. Mehteran takımı gösterisi ile başlayan ve ilk günde yoğun katılım gösterilen şenlik, renkli görüntülere sahne oldu. Şenlikte öğrencilerin yaptığı eserlerin bulunduğu stantları gezen katılımcılar, yapılan projeleri inceleyerek koordinatörlerden bilgi aldı. Ayrıca 3 gün sürecek olan bilim şenliğine 6 bin öğrencinin katılım göstermesi hedefleniyor.

Etkinlik hakkında bilgi veren proje yürütücüsü Muammer Çiçek, “TÜBİTAK 4007 Afet Bölgesi Bilim Her Yerde Özel Destek Çağrısı çerçevesinde gerçekleştirdiğimiz bilim şenliği Elazığ’da bulunan okulöncesinden liseye kadar bütün eğitim kademelerindeki öğrencilerimize hitap eden, onları bilim ve sanatın birleştirici gücü ile bir araya getiren bir projedir. Yakın zamanda da yaşadığımız ve içerisinde Elazığ’ında bulunduğu 11 ili derinden etkileyen deprem, kuşkusuz en çok çocuklarımızı etkilemiştir. Geleceğin sahibi çocuklarımız bugünü bilimin ışığıyla donatsın, yarına umutla baksın diye gerçekleştirdiğimiz ’Yarın İçin Gülümse Bilim Şenliği’ ile yaşadıkları büyük afetin ardından evini, şehrini, okuduğu okulunu, arkadaşlarını, motivasyonunu kaybeden çocuklarımıza umut aşılamayı, psikososyal olarak onları desteklemeyi amaçlamaktayız. Fen bilimlerinden sanata, mühendislikten sosyal bilimlere kadar bir çok alanda oluşturduğumuz 37 adet atölye ve bir konuşma etkinliği ile bugünde itibaren bilim şenliğimiz 3 gün sürecek” dedi.

Fırat Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Yılmaz ise "Bu şenliğin, projenin çok kıymetli olduğunu düşünüyoruz. Üniversite olarak da aslında üç temel görevimiz var. Bunlardan birincisi eğitim öğretim faaliyetleri, ikincisi araştırma ve geliştirme faaliyetleri ve üçüncüsü toplumsal katkı faaliyetleridir. Eğitim öğretim ve araştırma ve geliştirme noktasında üniversitemiz çok iyi bir noktaya doğru ilerliyor. Özellikle toplumsal katkı noktasında da hocalarımıza tekrardan şükranlarımı sunuyorum. Bu etkinliklerin düzenlenmesi özellikle kurumlar arası iş birliği yapılarak düzenlenmesi çok daha kıymetli olduğunu düşünüyorum. Binlerce öğrenci buraya gelecek ve bu imkanlardan faydalanacak. Burada yapılan atölyeler, etkinlikler ile kendileri dokunarak yapacaklar. Teoriden ziyade uygulamanın çok çok daha kıymetli olduğunu düşünüyoruz. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.