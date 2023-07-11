Elazığ’da 3 dönüm alana 95 adet trüf mantarı aşılı meşe eken Yaşar Ekmekçi, 5 yıldır dört gözle mantarların oluşmasını bekliyor.

Elazığ’ın Gezin köyünde yaşayan bir çocuk babası Yaşar Ekmekçi, 2018 yılında bir arkadaşının tavsiyesi üzerine trüf mantarına yöneldi. Araştırma yapan Ekmeçi, Muğla Araştırma Enstitüsünden 100 adet trüf mantarı aşılı 100 adet meşe fidesi aldı. 95 fideyi 3 dönümlük alan eken Ekmekçi, domuzların girmemesi için de etrafını çevirdi. Fideler ağaca dönerken Ekmekçi ise dört gözle mantarların oluşmasını bekliyor. Elazığ bölgesinde trüf mantarını yaygınlaştırmak için bu işe girdiğini dile getiren Ekmekçi, yurt dışında mantarın kilosunun bin 500 dolar olduğunu söyledi. Mantarı toplamak için av köpeği yetiştireceğini dile getiren Ekmekçi, merakla mantarların oluşmasını bekliyor.

Öte yandan dünyada ’siyah elmas’ veya ’kralların yiyeceği’ olarak adlandırılan trüf mantarının toprağın 5 ile 20 santimetre derinliğinde ağaç köklerinde yetiştiği bilinen yaklaşık 200 türü bulunuyor. Türkiye’de doğal olarak nemli, ormanlık alanlarda yetişen bu mantar keşfedilmemiş hazine olarak adlandırılıyor. Tabiatta en fazla domuzlar tarafından tüketilen mantar, özel eğitimli köpekler sayesinde de bulabiliyor.

Trüf mantarını 2018 yılında bir arkadaşının tavsiyesi ile başladığını belirten Yaşar Ekmekçi, “Bu konuda orman bölge işletmesine müracaat ettim. Onların aracılığı ile Muğla Araştırma Enstitüsünden 100 adet aşılı trüf mantarı fidesi talep ettim ve buda kabul edildi. 2018’den itibaren trüflerin bakımını yapıyoruz. İlk etapta 5 yıl beklenmesi gerektiğini söylediler. Şuanda ise 7 ile 8 yıl arası deniliyor. Sonucu almak için bekleyeceğiz” dedi.

Elazığ yöresinde trüf mantarını yaygınlaştırmak istediğini aktaran Ekmekçi, “Orman işletmelerle birlikte talep eden vatandaşlara bir istihdam olsun ve geçimlerini rahat sağlayabilsinler diye öncülük yapmak istedim. Önce meşe ektik. Ektiğimde domates fidesi kadardı. 5 yılda bayağı büyüdü. İlk baharda çapasını yapıyorum. Arada traktörüler çapa yaptırıyorum. Hazirandan sonra da gelişmesi daha iyi olsun diye 15 günde bir damla sulama yapıyorum. Şuanda pazarı da var. Yurt dışında kilosu 1500 dolara satılıyor. Bu yıl av köpeği yetiştirmem lazım. Ya hazır bir köpek alacağız ya da kendimiz yetiştireceğiz” diye konuştu.