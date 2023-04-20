Elazığ’da gece meydana gelen 4,6 büyüklüğündeki depremin ardından 24 artçı yaşandı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, saat 01.44’de merkez üssü Elazığ’ın Sivrice ilçesinde 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin yaklaşık 11 kilometre derinliğinde meydana gelen depremle ilgili olumsuz bir durum yaşanmadı.

Yine Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, depremin ardından 24 tane artcı daha yaşandığı bildirildi.

Valilik tarafından yapılan açıklamada da herhangi bir olumsuz ihbarın gelmediği ve ekiplerin sahada tarama çalışmalarını sürdürdüğü aktarıldı.