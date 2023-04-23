Elazığ’da, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın 103. yıl dönümü buruk bir şekilde kutlandı.

Elazığ’da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın 103. yıl dönümü Şehit Halit Küçük Ortaokulu Konferans Salonu’nda kutlandı. Kutlama programına, Vali Dr. Ömer Toraman, Belediye Başkan Yardımcısı Nazif Bilginoğlu, kurum müdürleri, öğrenciler ve aileleri katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başlayan program, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yiğit’in konuşmalarıyla devam etti. Daha sonra program kapsamında çeşitli okullardan öğrenciler, dans, halk oyunları gösterisi, şiir okuma ve müzik dinletisi sundu. Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerden dolayı önceki bayramlara göre buruk bir bayram geçirildi.

İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yiğit, “ Bu yıl bayram coşkusunu tüm yurtta olduğu gibi ilimizde de buruk bir şekilde yaşıyoruz. 6 Şubat tarihin meydana gelen Kahramanmaraş merkezi depremlerde hayatını kaybeden tüm vatandaşlara Allah’tan rahmet ve ailelerine baş sağlığı ve yaralılarımıza da acil şifalar diliyorum. Bin yıldır kendimize yurt edindiğimiz Anadolu coğrafyamızda bugüne kadar büyük kederleri, savaşları ve felaketleri atlamış bir millet olarak şüphesiz ki bu sıkıntıları birlik içerisinde atlatacağız ve daha coşkulu bayramlar yaşayacağız. Bu topraklar üzerinde yurdun belli bir bölümü işgal halindeyken bile millet iradesine inanan Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde TBMM’nin açılışı 23 Nisan 1920 tarihin gerçekleşti. Bu tarihimizin en şanlı günlerinin birisi olmuştur” dedi.