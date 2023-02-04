Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğünün uyarılarının ardından Elazığ genelinde kar yağışı etkisini gösterdi. Yoğun kar yağışı nedeniyle 547 köy yolundan 210’u ulaşıma kapandı. Valilik koordinesinde İl Özel İdare Genel Sekreterliğine bağlı karla mücadele ekipleri, 105 personel ve 74 araçla kapalı durumda bulunan yollarda çalışmalarını sürdürüyor.

Elazığ’da sabah saatlerinden itibaren etkisini sürdüren yoğun kar yağışı nedeni 210 köy yoku ulaşıma kapandı. Ekipler yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

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