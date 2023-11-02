Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda, 21 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan-Kayıp Şahıslar Büro Amirliği tarafından, kesinleşmiş hapis cezası olan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirildi. Çalışmalarda, H.S. isimli şahsın kasten adam öldürme suçundan 21 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu anlaşıldı. Ekiplerce yakalanan şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.