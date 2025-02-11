Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, terör örgütü PKK/KCK’ya yönelik 2024 yılı içerisinde 749 operasyon gerçekleştirdiklerini açıkladı.

Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, 2024 yılı asayiş verilerini açıkladı. Beraberinde İl Emniyet Müdürü Adnan Karayel ve İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Alpaslan Doğan ile kameralar karşısına gelen Vali Hatipoğlu, 2024 yılı içerisinde emniyet ve jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonları paylaştı. Valilik toplantı salonunda açıklamalarda bulunan Vali Hatipoğlu, PKK/KCK ile mücadele çalışmaları kapsamında, 2024 yılı itibariyle toplamda 607 kırsal ve 142 şehir operasyonu olmak üzere 749 operasyon gerçekleştirildiğini ve bu operasyonlarda 14 kişinin tutuklandığını söyledi. Diğer terör örgütlerine karşı da etkin bir mücadelenin sürdürüldüğünü vurgulayan Vali Hatipoğlu, 89 operasyon gerçekleştirildiğini ve 11 kişinin tutuklandığın ifade etti.

Vali Hatipoğlu, ’’Bir önceki yılla karşılaştırıldığında konut dokunulmazlığı ihlali suçunda yüzde 35,4, kişilerin huzur ve sükununu bozma suçunda yüzde 16,7, hakaret suçunda yüzde 14,1, çocuğun cinsel istismarı suçunda yüzde 30,6, cinsel saldırı suçunda yüzde 4 azalma görülmüştür. Bir önceki yılla karşılaştırıldığında, evden hırsızlıkta yüzde 49,8, otodan hırsızlıkta yüzde 61,8, oto hırsızlığında yüzde 57,1, motosiklet hırsızlığında yüzde 40,5, işyerinden ve kurumdan hırsızlıkta yüzde 28,4, kapkaç ve yankesicilik suçunda yüzde 100, yağma (gasp) suçunda yüzde 58,4 azalma görülmüştür. Malvarlığına karşı işlenen suçlarda 2023 yılı ile kıyaslandığında yüzde 33,7 oranında bir azalma gözlenmiştir. Ruhsatsız silah ve silah kaçakçılığı kapsamda yapılan operasyonlar sonucunda 892 silah ele geçirilmiş, bin 114 kişi hakkında işlem yapılmıştır. Organize suç örgütlerine yönelik gerçekleştirilen 45 operasyonda, 5 suç örgütü çökertilmiş ve 68 şahıs tutuklanmıştır. Aranan şahısların yakalanması kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıslardan, 5 yıldan az cezası olan 735 kişi, 5-10 yıl arasında cezası olan 148 kişi, 10 yıldan fazla cezası olan 124 kişi olmak üzere toplamda bin 7 kişi yakalanmıştır. Uyuşturucu imal ve ticaretiyle mücadele kapsamında, toplamda 274 operasyon gerçekleştirilmiş, 220 kişi tutuklanmıştır. Bu operasyonlar sonucunda, 461 kilo uyuşturucu madde, 61 bin 383 adet uyuşturucu hap ve 3 bin 618 kök kenevir ele geçirilmiştir. 2024 yılında siber devriyelerin yaptığı çalışmalarda suç unsuru olarak 615 şahıs/hesap tespit edilmiştir. Yapılan bu tespitlerde, paylaşımların yüzde 50 sinin terör, yüzde 30 unun ise asayiş konulu olduğu görülmüştür. Yasadışı bahis ve bilişim suçlarıyla mücadele kapsamında, 13 operasyon gerçekleştirilmiş ve 48 kişi tutuklanmıştır. Trafik denetimleri kapsamında, 2024 yılı itibariyle toplam 823 bin 925 araç denetlenmiş ve bir önceki yıla göre yüzde 6’lık bir artış sağlanmıştır. Bu denetimler sonucunda 190 bin 105 araca işlem yapılmış ve işlem sayısında bir önceki yıla göre yüzde 18’lik bir artış kaydedilmiştir. Çakar denetimleri kapsamında 1.814 araca işlem uygulanmış ve 2023 yılına göre yüzde 57’lik bir artış elde edilmiştir. Ayrıca, bin 203 ticari taksiye işlem yapılmış ve 2023 yılına göre yüzde 15’lik bir artış sağlanmıştır. Okul servislerine yönelik denetimler sonucunda ise 5 bin 980 okul servisi denetlenmiş ve 776 araca işlem yapılmıştır. Bu işlem sayısında, bir önceki yıla göre yüzde 37’lik bir artış gözlemlenmiştir. İlimizde, geçici koruma kapsamında 10 bin 570 Suriyeli bulunmaktadır. Düzensiz göçmenle mücadele kapsamında 53 operasyon gerçekleştirilmiş, 15 şahıs tutuklanmış ve 22 araca el konulmuştur. Mobil göç aracımızla gerçekleştirilen 487 uygulama sonucunda, 7 bin 650 kişinin kimlik denetimi yapılmış ve 778 düzensiz göçmen tespit edilmiştir’’ dedi.