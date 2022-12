Elazığ Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından bir yılda 5 binin üzerinde engelli yakınına 200 milyon lira evde bakım ücreti ödendiği kaydedildi.

Elazığ Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından ‘3 Aralık Dünya Engelliler Günü’ dolayısıyla program düzenlendi. Elazığ Belediyesi Bünyamin Eroğlu Kültür ve Kongre Merkezinde düzenlenen program, İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Programda konuşan Elazığ Valisi Ömer Toraman, devletin son dönemlerde engelli vatandaşlara ve onların ailelerine çok ciddi destek ve katkı sağlamaya başladığını söyledi. Vali Toraman, "Buna ilişkin çok ciddi yeni teşkilatlar, yeni kurumsal kapasiteler ve yeni mekanizmalar oluştu. Dolayısıyla geçmiş ile mukayese ettiğimizde çok ileri bir noktaya ulaştığımızı büyük bir memnuniyetle ifade etmek isterim. Bizim için buradaki kriter engelli vatandaşlarımızın hayatın her alanında var olmaları ve görünür olmaları dolayısıyla günlük rutin sosyal hayatın yanında özellikle iş hayatında, sporda, eğitimde, sanatta gibi hayatın her alanında engelli vatandaşlarımızın katılımının artması esas nihai hedefimizdir. Önemli olan bu bütünün parçası olduğumuzu hiçbir zaman unutmamak" dedi.

Daha sonra konuşan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ali Sait Çeçen, ’Sevgi Varsa Engel Yoktur’ mottosunu hatırlatarak, il genelinde 2022 yılı içerisinde yapılan hizmetler hakkında istatistiksel veriler paylaştı. Elazığ’da engelli vatandaşlara ve ailelerine verilen destekler hakkında bilgi veren Çeçen, "Engelli vatandaşlarımızı hayatın her alanına ve sürecine dahil etmek, onları desteklemek ve teşvik etmek, ihtiyaç duydukları hizmetleri en etkin ve hızlı şekilde yapmak, onların sorunlarını önceleyip çözmek hizmet sunum mekanizmalarını buna uygun hale getirmek, sosyal hayata katılımlarında onlara destek olmak ve hayatlarını kolaylaştırmak her adımda yanlarında olmak hepimizin asli görevidir. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak engellilerimizin toplumsal hayata tam ve etkin katılımların sağlamak, maddi, manevi ve psikolojik olarak her alanda birçok çalışma yürütmekteyiz. İlimizde 4 engelli bakım kuruluşumuzda yaklaşık 600 engelliye yatılı bakım hizmet sunmaktayız. Yine 5 binin üzerinde engelli yakınına evde bakım ücreti hizmetiyle aylık 3 bin 336 lira, yıllık bazda 200 milyon liranın üzerinde ödeme yapmaktayız. Yine ilimizde yaklaşık 12 bin engelliye vermiş olduğumuz engelli kimlik kartı ile ulaşım, haberleşme ve vergi indirimi gibi alanlarda çeşitli haklardan faydalanmalarını sağlamaktayız" dedi.

Programa, Elazığ Valisi Ömer Toraman, Vali Yardımcısı İsmail Alsancak, Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Karişit, İl Emniyet Müdürü Celal Sel, İl Jandarma Komutanı Albay Murat Evren, Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ali Sait Çeçen, İl Müftüsü Selami Aydın ve engelli bireyler katıldı.