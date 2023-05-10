Elazığ’da jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmada 20 yıl 7 ay 9 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlı yakalandı.

Elazığ’da polis ve jandarma ekipleri vatandaşları bilgilendirdi Elazığ’da polis ve jandarma ekipleri vatandaşları bilgilendirdi

İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı Jandarma Dedektiflerince (JASAT) aranan şahısların yakalanabilmesi amacıyla yapılan çalışmalar sürüyor. Bu çerçevede 3 ayrı suçtan 20 yıl 7 ay 9 gün kesinleşmiş hükümle aranan C.U., JASAT tarafından Harput Mahallesi’nde yakalanarak gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.