Elazığ’da, çoğunluğu öğretmenlerden oluşan 20 gönüllü müziksever, geleneksel ezgileri yaşatmak amacıyla bir araya gelerek "Fırat’ın Türküsü" Türk Halk Müziği Korosu’nu kurdu. TRT repertuvarındaki eserlerin seslendirildiği koroda, unutulmaya yüz tutmuş türkülerden Harput musikisine kadar geniş bir yelpazede çalışmalar yapılıyor.

Elazığ’da kurulan "Fırat’ın Türküsü" Türk Halk Müziği Korosu, bölgenin kültürel mirasını yaşatmak için gönüllü öğretmenlerin bir araya gelmesiyle oluşturuldu. Koro, TRT repertuvarında yer alan eserleri seslendirerek, Yukarı Fırat coğrafyasının unutulmaya yüz tutmuş türkülerini ve Harput musikisini yeni nesillere aktarmayı amaçlıyor. Türk halk sanatçısı, araştırmacı-yazar Aygün Çam yönetiminde çalışmalarını sürdüren koro, her hafta düzenli olarak bir araya geliyor. Koro şefi Aygün Çam, "Bugün burada Fırat’ın Türküsü adlı koromuz için toplanmış bulunuyoruz. Koromuz 20’ye yakın gönüllü öğretmenden oluşan bir Türk Halk Müziği Korosu. Gönüllü öğretmelerimiz ile birlikte bir karar aldık ve Fırat’ın Türküsü korosu adı altında Yurttan Sesler Korosuna benzer bir şekilde Türk Halk Müziği ezgilerimizi öğrenmeye ve kısmen de olsa bu geleneksel halk müziği yapımızı, ezgilerimizi anlatmaya, aktarmaya yönelik bir takım çalışmalar yürütmekteyiz. Her haftanın belirli bir gününde toplanmaktayız ve burada özellikle TRT repertuvarında yer alan bölgemiz, Yukarı Fırat coğrafyasının eserlerini ve özellikle Elazığ iline ait Harput musikisi eserlerini hem kaybolmaması için hem de gelecek kuşaklara aktarılması noktasında türkülerimizi öğreniyoruz. Ayrıca öğretmenlik mesleğinin yoğun mesaisi içerisinde bir nebze de olsa stres atmış oluyoruz. Türkülerimizi öğrenmekle kalmayıp, onların hikayelerini ve bu türküleri kaleme ve notaya alan ozanlarımızı da tanımaya gayret etmeye çalışıyoruz" dedi.

Öğretmen Songül Ayna, koro çalışmalarının kendileri için büyük bir kültürel kazanım olduğunu belirterek, "Fırat’ın Türküsü Türk Halk Müziği Korosuna ilk günden beri devam ediyorum. Müziğin her türlüsü elbette güzeldir fakat Anadolu’nun her yöresinin çok muhteşem hikayelerle dolu eserlerini burada seslendirmek bize çok büyük bir güzellik katıyor. Burada olmaktan dolayı mutluyuz. Her hafta bir gün toplanıp, arkadaşlarla dolu dolu bir gün geçiriyoruz" şeklinde konuştu.

Bağlama ve şelpe ustalığıyla koroya katkı sağlayan fizik öğretmeni Ertan Metin ise, "9 yaşından beri bağlama çalıyorum. Kendimi bu alanda geliştirmek için elimden geldiği kadar birinci kaynaklara ulaşmaya çalışıyorum. Bu tür etkinliklere katıldığım zaman kendi yörem olan Elazığ türkülerine de çalışmış oluyorum. Aynı zamanda Tunceli, Sivas ve Bingöl yörelerine merak saldım" diye konuştu.

Koro üyelerinden Merve Akgün de çocuk yaşta TRT Ankara Radyosu Türk Halk Müziği Çocuk Korosunda eğitim aldığını kaydederek, "Koroya bugün katıldım. Müzik benim için çok önemli. Aslında çocukluğumdan beri benimle birlikte. 7 yaşında türkülerle tanıştım. Çocukluğumda TRT Ankara Radyosu Türk Halk Müziği Çocuk Korosu’nda 3 sene eğitim aldım. Enstrüman çalışıyorum. Hocamızın da başlatmış olduğu korodan yeni haberdar oldum" dedi.