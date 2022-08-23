20 bin 63 dekar alanda 78 bin 542 ton domates üretimi yapılan Elazığ’da hasat sürüyor.

20 bin 63 dekar alanda 78 bin 542 ton domates üretimi yapılan Elazığ’da hasat sürüyor.

Elazığ’da 20 bin dekar alanda domates hasadı sürüyor. Bu çerçevede İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından merkeze bağlı Alatarla köyünde Tarla Günü düzenlendi. Programa, AK Parti Elazığ Milletvekilleri Metin Bulut ve Sermin Balık, Tarım ve Orman İl Müdürü Ali Kılıç ile üreticiler katıldı. Programda üreticilerle bir araya gelerek sorun ve taleplerini dinleyen protokol, tarlada hasat yaptı. Ardından kurutma bölümüne geçen protokol, burada yapılan çalışmaları yerinde inceledi.

Çiftçilerin yanında olduklarını belirten Milletvekili Bulut, “Köylümüzün ve üretenin yanındayız. Allah nasip ederse bundan sonraki süreçte de üretenin yanında olacağız. Bir başarı hikayesinin de yazıldığı ortamdayız. Bir kardeşim gelmiş burada 2 bin dönüm üzerine yaklaşık 100 milyon TL’lik bir değer oluşturmuş. Demek ki mücadele edince ve çalışınca oluyor. Altyapı ve arazi buna uygun. Yeter ki bizler çalışalım” dedi.

Bereketli ve güzel bir yıl yaşadıklarını aktaran Milletvekili Sermin Balık, “Üreticimizi yürekten kutluyorum. Tohumdan toprağa, topraktan sofraya ve yurtdışına çok büyük bir istihdamdır. Bu yalnızca ülkemizin üretimine değil, çalışan işçilere, taşıyıcıya ve her alana katkı sağlıyor. Yurt dışına ihracatta bizim için çok önemli” diye konuştu.

Türkiye’nin domates üretiminde ve ihracatında net ihracatçı bir ülke olduğunu vurgulayan Tarım ve Orman İl Müdürü Ali Kılıç, “Dünya ihracat rakamına baktığımız zaman 2020 yılı verilerine göre 9.8 milyar dolarlık bir gelir ve 7.7 tonluk bir domates üretimi var. Bizde bu domates üretimi içerisinde ülkesel olarak iyi bir konumdayız. Verilere göre ülkemiz dünya domatesi ihracatında 9. sırada yer alıyor. Biz 2020 yılında 520 bin ton domates ihraç ederek ülkemize 312 milyon dolarlık bir gelir elde etmişiz” şeklinde konuştu.