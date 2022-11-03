Olayla ilgili şüpheliler hakkında yasal işlem başlatıldığı bildirildi.

Elazığ İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda şüpheliler İ.Ç. ve M.M.’nin evde kaçak şarap ürettiği bilgisinin alınması üzerine iki farklı adrese eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyon sonucunda 2 ton 600 litre kaçak şarap ele geçirildi.

Elazığ’da jandarma tarafından eş zamanlı yapılan operasyonda, 2 ton 600 litre kaçak şarap ele geçirildi.

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