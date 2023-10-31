Elazığda polis ekiplerinin yaptığı çalışmada silahlı yaralama ve hırsızlık olayının şüphelisi yakalandı.

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından, genel güvenlik ve genel asayişin sağlanması, suça konu unsurların tespiti ve şüpheli şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor. Bu çerçevede Rızaiye Mahallesi Hastane Caddesi üzerinde meydana gelen ateşli silahla kasten yaralama olayının faili A.U. (24) ve Rızaiye Mahallesi İnönü Caddesi üzerinde gerçekleşen ikametten hırsızlık olayının faili B.B. (33) yakalandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden B.B. tutuklanarak cezaevine gönderildi.