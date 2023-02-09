Elazığ’da polis ekiplerinin yaptığı çalışmada hırsızlık yapan 2 şüpheli yakalandı.

Elazığ’da polis ekiplerinin yaptığı çalışmada hırsızlık yapan 2 şüpheli yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından, şehirde meydana gelen faili meçhul hırsızlık olaylarının aydınlatılabilmesi ve şüphelilerin yakalanması yönünde yapılan çalışmalar sürüyor. Bu çerçevede hırsızlık yaptığı tespit edilen A.Y. (41) ve A.Ç. (40) yakalandı. Şüpheliler, İl Emniyet Müdürlüğü’ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.