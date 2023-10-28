Elazığ’da ikincisi düzenlenen Geven Balı Çalıştayı yüksek katılım ile gerçekleşti.

Elazığ Arı Yetiştiricileri Birliği tarafından yapılan çalışmalar ile Elazığ geven balına Türk Patent Enstitüsü tarafından Coğrafi İşaret Tescil Belgesi verilmişti. Geven balı üzerine çalışmalarını sürdüren Elazığ Arı Yetiştiricileri Birliği tarafından bu yıl 2. Geven Balı Çalıştayı düzenlendi. Bir otelde düzenlenen çalıştayda, geven bitkisinin yayılımı, Türkiye’de arıcılık ve arı ürünleri, iklim değişikliğinin etkileri, arıcılığın geleceği ve arı yetiştiriciliği üzerine sunumlar yapıldı.

Elazığ bölgesinde geven balı üretiminin söz konusu olduğunu belirten Elazığ Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Fırat Canbay, “Bu sadece Elazığ’da değil bölgemizde 22 vilayette geven balı üretimi söz konusu. Birinci çalıştayı geçen yıl mart ayında gerçekleştirdik. O zaman coğrafi işaret almamıştık. İkinci çalıştayda şuanda coğrafi işaretli bir ürün olarak yer alıyoruz. Özellikle sahada görülen önemli unsurlar burada işlenecek. Habitat alanlarında küresel ısınmadan kaynaklı iklim değişikliğinin oluşturmuş olduğu bir takım meteorolojik ekstrem olaylardan dolayı habitat alanlarında daralmalar var. Yaşam alanlarının genişlemesiyle beraber bu bölgelerde geven bitkisinde bir takım sıkıntılar olmaktadır. Buda geven balının üretimine olumsuz yansımaktadır. Buradaki en önemli işlenecek konulardan bir tanesi habitat alanlarının genişletilmesi ve geven bitkisi üzerine çalışmalar olacaktır” dedi.

Risk payı çok yüksek bir mesleğe sahip olduklarını aktaran Canbay, “Bu sektörün doğadaki teması yüzde 75, arıcının katkısı yüzde 25’dir. Doğanın büyük bir katkısı var. Yüzde 25’lik katkıyı ne kadar olumlu hale getiririz bu çalıştayda en önemli konulardan birisi olacak. Geven balı coğrafi işaretli olarak bu yıl üretime geçti. Avrupa’ya bu yıl bir başvurumuz söz konusudur. Buradaki çalışmalarımızı Geven Balı Çalıştayı’nda gerçekleştireceğiz” diye konuştu.