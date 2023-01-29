Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğünün uyarılarının ardından il genelinde kar yağışı etkisini gösterdi. Yoğun kar yağışı nedeniyle 547 köy yolundan 198’i ulaşıma kapandı. Valilik koordinesinde İl Özel İdare Genel Sekreterliğine bağlı karla mücadele ekipleri, 96 personel ve 57 araçla kapalı durumda bulunan yollarda çalışma yaptı. Çalışma sonrasında 193 köy yolu açılırken 5’inde ise çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Elazığ’da etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan 193 köy yolu ulaşıma açıldı.

Bolu Dağı’nda sis ve karla karışık yağmur etkili oluyor

Bolu Dağı’nda sis ve karla karışık yağmur etkili oluyor

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