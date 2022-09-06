Elazığ’da 187 yetiştiriciye bugüne kadar 18 milyon 638 bin 206 TL destekleme ödemesinin yapıldığını bildirildi.

Elazığ’da 187 yetiştiriciye bugüne kadar 18 milyon 638 bin 206 TL destekleme ödemesinin yapıldığını bildirildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü koordinatörlüğünde yürütülen ‘Halk Elinde Küçükbaş Hayvan Islahı Ülkesel Projesi’ sürüyor. Elazığ İlinde uygulanan 5 alt proje çerçevesinde TAGEM Daire Başkanı Dr. Süleyman ASLAN ve Koordinatör Dr. Serdar YAĞCI, İl Tarım ve Orman Müdürü Ali Kılıç’ı ziyaret ederek, uygulanan proje Tunceli İli Pülümür yaylasında incelendi.

Proje ve ödenek hakkında bilgi veren Kılıç, “Elazığ’da proje 4 adet Şavak Akkaraman koyunu, 1 adet Morkaraman, olmak üzere toplam 5 alt proje ile devam ediyor. Toplamda 31 bin 500 adet küçükbaş baş hayvan üzerinden alınan verim kayıtları sayesinde ıslah çalışmaları sürüyor. Projelerde yer alan, proje gerekliliklerini yerine getiren 187 yetiştiricimize bugüne kadar 18 milyon 638 bin 206 TL destekleme ödemesi yapıldı” denildi.