Elazığ’da haklarında toplamda 18 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranma kaydı bulunan 2 zanlı, jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Elazığ İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma Dedektifleri (JASAT) ve Harput Jandarma Karakol Komutanlığı, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu çerçevede 5 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası ile arama kaydı bulunan S.B. ve 13 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile arama kaydı bulunan M.K.’nın Harput Mahallesi’nde olduğu bilgisine ulaşıldı. Ekiplerin gerçekleştirdiği operasyon sonucunda 2 zanlı yakalanarak gözaltına alındı.

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Adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.