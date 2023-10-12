Elazığ’ın Hoş köyünde 17’incisi düzenlenen Bağ Bozumu Festivalinde, dereceye giren üzüm yetiştiricileri ödüllendirildi.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından, Elazığ’ın Hoş köyünde Bağ Bozumu Festivali düzenlendi. İl protokolü tarafından toplanan üzümler, jüri üyeleri tarafından yarışmaya alındı. Yarışmada dereceye girenler ödüllendirildi. Protokol konuşmalarının ardından katılımcılar tarafından orcik yapımı gerçekleştirildi.

İl Tarım ve Orman Müdürü Ali Kılıç, “Bugün burada festivalini yaptığımız üzümler, mineral bakımından zengin besin kaynağıdır. Taze olarak tükettiğimiz gibi aynı zamanda sirke, pekmez, orcik ve pestil olarak da tüketebiliyoruz. Bugün, elimizde olgunlaşmış üzümden elde edilen koruk suyunu da yaparak tüketebiliyoruz. Asma yapraklarından annelerimizin yaptığı sarmaları, Türk mutfağında vazgeçilmez bir lezzet olarak tadıyoruz. İlimizde sanayi ve sofralık türü olarak üretilen üzüm, şuan da bulunduğumuz bölgede Hoş, Kıraç, Sedeftepe, Yurtbaşı, Akmezra ve çevre köylerinde üretildiği gibi aynı zamanda ilimizin Kuzova bölgesinde Muratçık, Koruk, Dambüyük ve Balıbey köylerinde üretimleri yapılmaktadır. Coğrafi işaret almış olan Boğazkere ve Öküzgözü üzümlerimizin yanı sıra birçok üzüm çeşidimiz mevcuttur. Bunlar, şifoni, Ağın kırmızısı, Ağın beyazı, Ternebi de bunlardan bazılarıdır" dedi.

Elazığ’ın toprak yapımı bakımı ve mevsimi bakımdan üzüm yetişmesinde oldukça uygun olduğunu aktaran Kılıç, "Yıllar itibariyle baktığımızda Elazığ’da yaklaşık 105 ile 110 bin dekar tarım arazisinde üzüm yetiştirildiğini görüyoruz. Bu alanda yaklaşık 80 ile 90 bin ton arasında üzüm üretimi elde ediyoruz. İlimiz 2022 yılında 77 bin 439 ton üzüm üretimi ile Türkiye genelinde 8’inci sırada yer aldı. Üzüm üretiminden baktığımız zaman 2021 yılında 337 milyon lira, 2022 yılında 734 milyon lira il ekonomisine önemli bir girdi sağladı. 2023 yılı itibariyle de rekoltede beklentimiz 78 ile 80 bin ton arasında gerçekleşeceğidir. Günümüz rakamlarıyla bu değeri çarptığımızda elde edeceğimiz rakam 1 buçuk milyar liranın üstünde bir rakam oluyor. Üzüm hasadında dönemsel olarak ilimiz genelinde bin 700 kişiye iş istihdamı sağlamış oluyoruz. Tarım faaliyetlerinin bulunduğu coğrafyanın kültüründen etki ettiği açıktır. Üzüm hasadını gerçekleştirdiğimiz bu yörede, hasadın bol ve bereketli olmasını temenni ediyorum” diye konuştu.