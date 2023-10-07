Elazığ’da kasten adam öldürme suçundan 16 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan-Kayıp Şahıslar Büro Amirliği tarafından, kesinleşmiş hapis cezası olan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirildi. Yapılan çalışmalarda S.A. isimli şahsın kasten adam öldürmek suçundan 16 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu belirlendi. Ekiplerce yakalanan S.A., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.