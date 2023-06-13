Elazığ’da hırsızlık suçundan 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli, polis ekipleri tarafından yakalanarak cezaevine gönderildi.

Elazığ’da İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan-Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, kent genelinde hırsızlık ve nitelikli hırsızlık suçlarından aranan şüphelilerin yakalanması için çalışmalarına devam ediyor. Bu çerçevede ekipler, hırsızlık suçundan 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan O.Ç.’yi tespit etti. Tespit edilen şüpheli, ekipler tarafından yakalanarak gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğünde ifadesi tamamlanan şüpheli, ekipler tarafından cezaevine gönderildi.