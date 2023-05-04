Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları’nın seçim vaatleri arasında bulunan 15 Temmuz Demokrasi Meydanı ve yer altı otoparkı tamamlanarak vatandaşların hizmetine açıldı.

Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, 11 ana başlıkta açıkladığı 100 projeyi bir bir hayata geçirmeye devam ediyor. Bu çerçevede Başkan Şerifoğulları, Cumhuriyet Meydanının ardından şehir kimliği ve vatandaşların hizmetini karşılayacak olan 15 Temmuz Demokrasi Meydanı ve yer altı otoparkını da vatandaşların hizmetine açtı. 11 bin metrekarelik alan üzerine kurulan 15 Temmuz Demokrasi Meydanında 7 bin metrekare alanda peyzaj çalışması, 4 bin metrekaresi ise yeşil alan olarak düzenlendi. Meydanda kentsel mobilyalar, oturma bankları, pergoleler, kuru havuz, çim serimi, ağaç ve süs bitkisi dikimi yer alırken 224 araçlık 2 katlı otoparkın da tamamlanarak hizmete sunulması vatandaşlar tarafından tam not aldı.

15 Temmuz Demokrasi Meydanı ve Yer Altı otoparkını değerlendiren vatandaşlar, “Çok güzel bir proje ve şehrin trafik yükünü rahatlatacak. 15 Temmuz Demokrasi Meydanı ve Cumhuriyet Meydanı Elazığ için büyük yatırım. Allah razı olsun. 15 Temmuz Demokrasi Meydanı ve Cumhuriyet Meydanı şehrin çehresini değiştirdi. Otoparklar da şehrimizin trafik yükünü rahatlatacaktır. Başkanımız bu alana kalıcı bir hizmet kazandırdı. Çok beğendik. Başkanımız çalışmalarında çok başarılı, şehrimizde büyük projelere imza atıyor. Kendilerine başarılar diliyorum” dedi.