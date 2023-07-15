Elazığ’da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle il protokolü ve çok sayıda vatandaşın katılımıyla program düzenlendi.

Elazığ’da hain darbe girişiminin 7’nci yıl dönümü çerçevesinde düzenlenen program Valilik Meydanı’ndan başlayan mehteran takımının gösterisi ve kortej yürüyüşü ile başladı. 15 Temmuz Şehitleri ve Demokrasi Meydanı’nın açılışıyla devam eden program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından İl Müftüsü İrfan Üstündağ tarafından dua edilmesiyle devam etti. Daha sonra Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen sancak koşusu sonrası tören alanına gençler tarafından getirilen sancak ise Vali Ömer Toraman’a teslim edildi. Program daha sonra tasavvuf korosu konseri ve darbeleri susturan selalar ile devam etti.

“Payelerin en yücesi olan şehitlik mertebesine yürümekten asla çekinmedik”

15 Temmuz gecesindeki hain darbe girişimine karşılık milletçe bir kahramanlık destanı verildiğini dile getiren Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, "En alçak saldırılardan biri olan 15 Temmuz hain darbe girişiminin 7’nci yıl dönümünde İstiklal ve istikbalimizi korumak için kahramanca şehadete yürüyen 251 şehidimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyor, kahraman gazilerimize sağlık ve sıhhat içerisinde uzun ömürler diliyorum. 15 Temmuz hain darbe girişimi en alçak ve en karanlık saldırılardan biri olarak tarihimizde yerini almışken, o karanlık gece, vatan sevdalısı bu aziz milletimizin şanlı direnişiyle bir kahramanlık destanına dönüştü. 15 Temmuz gecesi aziz milletimiz, cumhurbaşkanımız, başkomutanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısıyla 7’den 70’e tek yürek vatanına, milletine, bayrağına ve milli iradesine sahip çıkabilmek adına kendi içimizdeki hainleri bize yönelttiği tanklara, toplara, uçaklara, mermilere canlarını siper ettiler. Aziz milletimiz genciyle yaşlısıyla, kadınıyla, erkeğiyle ülkesi ve bayrağı için gece birere kahramana dönüştü. O gece milletçe bir ve beraber olduk. Nereden gelirseniz gelin, neyle gelirseniz gelin bize diz çöktüremezsiniz, dedik. Payelerin en yücesi olan şehitlik mertebesine yürümekten asla çekinmedik. O karanlık gecede en üst perdeden hiç kimsenin bize esaret gömleğini giydiremeyeceğini bir kez daha kanıtladık. Yedi düvele bu hakikati bir kez daha haykırdık” dedi.