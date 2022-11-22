Elazığ’da jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmada 1,5 kilo esrar ele geçirilirken 2 şüpheli gözaltına alındı.

Elazığ’da jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmada 1,5 kilo esrar ele geçirilirken 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, halkın huzur ve güvenliği sağlamak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu çerçevede jandarma asayiş timleri, okul çevreleri, park, bahçe, metruk binalar, köprü altları, vatandaşların sık kullanmadığı alanlar ile eğlence merkezleri gibi yerlerde denetimler gerçekleştirmeye devam ediyor. İl Jandarma Komutanlığına bağlı devriye ekipleri Arıcak ilçesinde şüphelendikleri bir aracı durdurdu. Araçta yapılan arama sonucunda arka koltuk üzerinde bez torba içerisinde 510 gram toz esrar maddesi ve beyaz poşet içerisinde 1 kilogram kubar esrar maddesi ele geçirildi.

Jandarma ekiplerince araç içerisinde bulunan şüpheliler F.B. ve Z.Y. gözaltına alındı.