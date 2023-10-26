Elazığ’da polis ekipleri tarafından yakalanan ve adliyeye sevk edilen 14 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan-Kayıp Şahıslar Büro Amirliği tarafından, kesinleşmiş hapis cezası olan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde sürüyor. Bu çerçevede, ‘Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma, Tutuklu veya Hükümlünün Kaçması’ suçlarından 14 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan H.Ö.(65), yakalanarak gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü’nde işlemleri tamamlanan ve adliyeye sevk edilen şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.