Elazığ’da, Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremlerin ardından başlatılan hasar tespit çalışmalarında şimdiye kadar 14 bin 698 bina incelendi. İncelemede 34 binanın acil yıkılacak, 3 bin 309 binanın ise ağır hasarlı olduğu kaydedildi.

Elazığ’da, Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremlerin ardından başlatılan hasar tespit çalışmalarında şimdiye kadar 14 bin 698 bina incelendi. İncelemede 34 binanın acil yıkılacak, 3 bin 309 binanın ise ağır hasarlı olduğu kaydedildi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Elazığ’da başlatılan hasar tespit çalışmaları devam ediyor. Bu çerçevede il genelinde 14 bin 698 bina incelendi. Buna göre; 12 binanın yıkık, 34 binanın acil yıkılacak, 3 bin 309 binanın ağır, 341 binanın orta, 4 bin 982 binanın az ve 5 bin 534 binanın ise hasarsız olduğu belirlendi. Kent genelinde 82 ekip, 164 personel ile hasar tespit çalışmalarının devam ettiği ifade edildi.