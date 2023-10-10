Elazığ’da kent genelinde bulunan 125 bin ceviz ağacında hasat başladı.

Elazığ’da kent genelinde bulunan 125 bin kök ceviz ağacında hasat başladı. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü öncülüğünde merkeze bağlı Dilek köyünde hasat etkinliği gerçekleştirildi. Etkinlikte cevizler, traktör yardımı ve geleneksel uzun sopalarla toplandı. Toplanan cevizler, sergi alanlarında kurutulduktan sonra iç piyasaya sunulacak. Etkinliğe, Elazığ Valisi Ömer Toraman, İl Tarım ve Orman Müdürü Ali Kılıç, İl Özel İdare Genel Sekreteri Ali Şiş, birim amirleri ve üreticileri katıldı.

İl genelinde badem hasadını bitirdiklerini ve ceviz hasadına başladıklarını aktaran İl Tarım ve Orman Müdürü Ali Kılıç, “2 gün sonra da Elazığ’da üzüm festivalini gerçekleştireceğiz. Son 5 yılda Elazığ’da ceviz üretimi hızla artarak devam ediyor. Elazığ’da ceviz üretiminin geçmişine baktığımızda 30 yıllık bir geçmişi var. 2018 yılında ilimizdeki ceviz üretimi alanı 11 bin 500 dekar alan ağaç üretim miktarımıza baktığımızda ise 2 bin tonun üzerinde bir üretim gerçekleştirmişiz. 2022 yılında üretim alanımız 19 bin dekar alana çıktı. İlimizdeki ceviz ağacı sayısı da her geçen gün artarak 2022 yılında 2 bin 300 ton olarak gerçekleşmişti" dedi.

Bu sene Elazığ’da ortalama 2 bin 800 ton rekolte beklediklerini aktaran Kılıç, "Bu bir önceli yıla göre iyi bir rakam. Yaklaşık yüzde 25-30’luk bir artış demektir. Bu artışla beraber ilimizde son 2 yılda ceviz ekiliş alanlarında ciddi bir artış var. 2021 yılında yaklaşık 115 bin olan ceviz ağaç sayımız, 2022 yılında 125 bine çıktı. Ceviz ağaçlarımız, 3 yıl sonra ürünlerini verecekler. Önümüzdeki yıllarda ceviz üretimimiz artacaktır. İlimizdeki ceviz artışının aynı zamanda ilimize kattığı bir katma değer var. 2023 yılı itibariyle biz bu üretim değerini yaklaşık 222 buçuk milyon lira olarak öngörüyoruz. Bu da ciddi bir rakam. 2 gün sonra da üzüm değerini açıklayacağız. Bu da çok ciddi bir rakama tekabül edecek ve ilimiz için milyar liralık bir üretim getirisinden bahsedeceğiz. Bu şekilde ki ekonomik girdiler ilimizdeki çiftçilerimizin hep yaşam konforunu değiştirecek hem hayat standartlarını değiştirecek hem de üretim alanları genişledikçe istihdam artacak” diye konuştu.