Türkiye’nin dört bir yanından gelen 115 sporcunun katılımıyla 4 gün sürecek olan Harput Cup’a start verildi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı himayesinde Türkiye Tenis Federasyonu ile Elazığ Valiliği Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde tenis turnuvası düzenlendi. Elazığ’da ilk kez organize edilen ve ’Harput Cup’ adı verilen turnuva çerçevesinde tarihi Harput Mahallesi’nde ilk olarak kortej yürüyüşü yapıldı. Sara Hatun Camii Meydanı’nda son bulan yürüyüş sonrası program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile devam etti. Halk oyunları gösterisinin sergilendiği alanda Vali Ömer Toraman ile Türkiye Tenis Federasyonu Cengiz Durmuş gösteri maçı yaptı. Turnuvanın 4 gün süreceği bildirildi.

Açılış programına, Vali Ömer Toraman ve Tenis Federasyonu Cengiz Durmuş’un yanı sıra Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş, Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdulsamet Eren, Kültür ve Turizm İl Müdürü Ahmet Demirdağ, antrenör ve sporcular katıldı.

Güzel bir etkinlikte bir arada olmanın memnuniyeti içerisinde olduklarını dile getiren Vali Ömer Toraman, "Elazığ olarak buna ev sahipliği yapmanın gururunu yaşıyoruz. Elazığ, spor tesisleri altyapısında Türkiye’nin önde gelen illerinden bir tanesidir. Zaman içerisinde sporun pek çok branşına ait tesislere kavuşmuş olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Burada esas olan tesisleşmeyi yaygınlaştırmak, sporla uğraşan insanların sayısını arttırmak ve bu alanda yetenekleri ölçüsünde sporun her branşında uluslararası alanda da mücadele edebilecek sporcular yetiştirmektir. Onun için kulüpleşmek ve sporcu yetiştirme konusunda federasyonunun da desteğiyle tüm alanlarda iş birliğiyle çalışmaya devam ediyoruz. İlk defa Elazığ’da bir tenis turnuvasına da ev sahipliği yapmanın mutluluğunu yaşıyoruz" dedi.

Türkiye Tenis Federasyonu Cengiz Durmuş ise "Gençlik ve Spor Bakanlığı ve il protokolünün himayesinde bugün Harput Cup olarak Elazığ’da ilk kez bir turnuva düzenliyoruz. Türkiye Tenis Federasyonu olarak hedefleri olan, hayalleri olan, rüyaları olan ve bu işi gerçekleştirmek için stratejileri olan bir federasyonuz. İnandığımız şey, Türkiye’nin her noktasında çok yetenekli gençlerimiz var. İmkan verilirse bu gençlerimize ulaşılırsa doğru eğitim, doğru planlama yapılabilirse bu gençlerimiz dünyanın en iyisi olabilmek için adaydır. Öncelikle onlara bu şansı verebilmektir" diye konuştu.