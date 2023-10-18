Elazığ İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonda 11 bin 237 litre kaçak şarap ve 2 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. 8 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

Bölgede huzur ve güvenin sağlanması maksadıyla İl Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ve Poyraz Jandarma Karakol Komutanlığınca yapılan istihbari çalışmalar sonucunda 8 şüphelinin kaçak şarap ürettikleri bilgisine ulaşıldı. İl Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ve Poyraz Jandarma Karakol Komutanlığınca eş zamanlı operasyon yapılarak 8 şüphelinin ikametinde yapılan arama sonucunda 11 bin 237 litre kaçak şarap, 2 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla 8 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.