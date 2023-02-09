Elazığ’da kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Kentte etkisini aralıklar gösteren kar yağışı nedeni ile 198 köy yolu ulaşıma kapanmıştı. İl Özel İdaresi Genel Sekreterliğine bağlı karla mücadele ekipleri, 64 personel ve 60 araçla kapalı yollarda çalışma yaptı. Çalışma sonrasında 109 köy yolu ulaşıma açılırken 89’unda ise çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Başkan Şerifoğulları, “Bugün tüm Türkiye için tek yürek olma vaktidir”

Başkan Şerifoğulları, “Bugün tüm Türkiye için tek yürek olma vaktidir”

Elazığ’da kar nedeniyle kapanan 198 köy yolunun 109’u açılırken 89’unda ise çalışmalar sürüyor.

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