Hafta sonu gerçekleştirilecek olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) Elazığ’da 418 binada 107 bin 451 adayın sınava gireceği bildirildi.

ÖSYM İl Koordinatörü Prof. Dr. Ali Ölçücü 17-18 Haziran 2023 tarihlerinde, Temel Yeterlilik Testi (TYT), Alan Yeterlilik Testi (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) olarak üç oturumda yapılacak olan YKS öncesi, sınava girecek adaylara yönelik açıklamalarda bulundu. Elazığ’da 418 binada 107 bin 451 adayın sınava gireceğini aktaran Ölçücü, adayları evrakları konusunda uyardı.

ÖSYM İl Koordinatörü Prof. Dr. Ali Ölçücü “Adaylar, sınavın sabah oturumlarında saat 10.00’dan sonra, öğleden sonraki oturumunda ise saat 15.30’dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır. Adayların sınava girerken yanlarında; sınav giriş belgesi, nüfus cüzdanı, fotoğraflı T.C. kimlik kartı, geçerlilik süresi dolmamış pasaport, Türk vatandaşlığından izin ile ayrılanlar ve bunların kanuni mirasçılarına ait Pembe/Mavi Kartın aslı, pasaportları bulunmayan KKTC vatandaşlarının fotoğraflı ve kimlik numaralı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kimlik Kartının aslı, T.C. Kimlik Kartı edinme sürecinde, İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından verilen ve yeni kimlik kartları teslim alınıncaya kadar geçerli olan ‘fotoğraflı, imzalı-mühürlü, barkodlu-karekodlu’ veya ‘fotoğraflı, barkodlu-karekodlu’ Geçici Kimlik Belgesi de sınava giriş için geçerli kimlik belgesi olarak kabul edilecektir. Bunların dışında sürücü belgesi, meslek kimlik kartları, öğrenci kimlik kartı vb. diğer tüm belgeler, sınava giriş için geçerli kimlik belgesi olarak kabul edilmeyecektir” dedi.

Nüfus müdürlüklerinin hafta sonu açık olacağını aktaran Ölçücü, “Nüfus cüzdanlarını kaybeden adaylar için, cumartesi günü saat 07.00-10.00 arası, pazar günü saat 07.00-15.30 nüfus il ve sınav yapılan ilçe müdürlükleri açık olacaktır. Sınav binalarında hiçbir eşya emanete alınmayacağından adaylar, sınav binalarına bu belgeler dışında herhangi bir eşya, araç gereç vb. getirmemelidirler. Adayların sınavda kullanacakları gereçler, kalem, silgi, kalemtıraş ve peçete ÖSYM tarafından sağlanacaktır. Adaylar sınava şeffaf pet şişe içinde su getirebileceklerdir. Adayların sınavdan önce sınav giriş yerlerini önceden mutlaka gidip görmeleri, adayların yararına olacaktır. Adayların sınava sadece bir refakatçı ile birlikte gelmeleri ve aday yakınlarının sınavın başlaması ile birlikte sınav binalarının ve okul bahçelerini, sınav bitimine kadar mutlaka boşaltmaları ve bina çevresinde gürültü yapmamaları önemle rica olunur” diye konuştu.