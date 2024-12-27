Elazığ’da yoğun kar yağışı nedeniyle 106 köy yolu ulaşıma kapandı. Sivrice ilçesi Alancık köyü yolunda kalan öğrenci servisinin köye ulaştırılması için çalışmaların da sürdüğü bildirildi.

Elazığ’da gün boyu etkili olan yağmur, yerini kar yağışına bıraktı. Kısa sürede etkili olan kar yağışı nedeniyle kent genelindeki 547 köyden 106’sının yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi, 99 araç ve 120 personelle yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor. Öte yandan, ekiplerin Sivrice ilçesi Alancık köyü yolunda kalan öğrenci servisinin köye ulaştırılması için de çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.