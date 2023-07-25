Elazığ Belediyesi tarafından yenilenen ve farklı bir görüntüye kavuşturulan Cemiloğlu Çay Bahçesi yerleşkesi, büyük beğeni topladı.

Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, 11 Ana Başlıkta 100 Projeyi bir bir hayata geçirerek Elazığ’ın vizyonuna vizyon katan yatırımları vatandaşlarla buluşturmaya devam ediyor. Cumhuriyet Meydanı ve Yer Altı Otoparkı projesi çerçevesinde, tarihi Öğretmenevi ile yeni valilik binası arasında kalan alan, kent meydanı olarak düzenlenirken, köklü bir geçmişe sahip olan Cemiloğlu Çay Bahçesi yerleşkesi yenilendi. 6 bin metrekare alan üzerine inşa edilen ve 3 bin metrekare yeşil alana sahip olan Cemiloğlu Parkı, vatandaşlar tarafından büyük beğeni topladı.