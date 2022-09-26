ELAZIĞ (İHA) – Yolcu otobüsüyle Elazığ’a uyuşturucu madde sokmak isteyen 2 şüpheli, dedektör köpek ‘Nina’ sayesinde yakalanarak gözaltına alındı.

ELAZIĞ (İHA) – Yolcu otobüsüyle Elazığ’a uyuşturucu madde sokmak isteyen 2 şüpheli, dedektör köpek ‘Nina’ sayesinde yakalanarak gözaltına alındı.

Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde kullanımı, ticareti ve sevkiyatının önlenmesi için çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Bu çerçevede ekipler, yolcu otobüsüyle kente uyuşturucu sokmak isteyen 2 şüpheliyi tespit etti. Şüphelilerin bulunduğu yolcu otobüsü, Bingöl polis uygulama noktasında durdurularak dedektör köpeği ’Nina’ eşliğinde arama yapıldı. Yapılan aramada 2 parça halinde 3 kilo 650 gram kubar esrar maddesi ele geçirilirken, şüpheliler M.K. ve M.Y. gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğünde ifadeleri tamamlanan 2 şüpheli, bugün adliyeye sevk edildi.