Elazığ’a 22 yıl içerisinde 101 tesis inşa ettiklerini dile getiren DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, "Coğrafi ve iklimsel özellikleri büyük bir özveriyle değerlendiren çalışkan Elazığlılar için son 22 yılda, 23 milyar 24 milyon TL yatırım yaparak 101 adet tesis inşa ettik. Elazığ’da son 22 yılda hizmete aldığımız 16 baraj ve 3 yer altı depolaması ile 877 milyon metre küp su depolama hacmine ulaştık" dedi.

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, tarımda modern sulamayı yaygınlaştırmak, toplulaştırma çalışmalarıyla tarım arazilerinden en yüksek faydayı sağlamak, musluklara sağlıklı ve içilebilir su ulaştırmak ve yerleşim yerleri ile tarım arazilerini taşkın risklerine karşı korumak için tüm gücüyle çalışırken, sürdürülebilir su yönetimi anlayışıyla da suyun her damlasına sahip çıkıyor. Ülkenin sahip olduğu su ve sulama tesisleri sayesinde elde ettiği tarımsal ürünlerden dolayı kendi kendine yetebilen ülkeler arasında yerini aldığını vurgulayan DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, böyle bir sürecin başarıyla atlatılmasının altında yatan en önemli etkenin ise ülkenin sahip olduğu su potansiyeli ve yaptığı yatırımlar olduğunu söyledi.

Elazığ’a yapılan yatırımlar hakkında bilgi veren DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, "Kadim kültürümüzden gelen, ‘suyu koruma ve sürdürülebilir kullanma’ anlayışımızı, modern tekniklerle birleştirip, son 22 yılda Elazığ’da inşa ettiğimiz 14 sulama tesisi ile 158 bin 100 dekar tarımsal araziyi sulamaya açtık. Elazığlı çiftçilerimizin emeği bereketle buluştu. Üretilen tarımsal ürünler, milletimize ve memleketimize fayda sağladı. Elazığ’daki toprak yapısı ve iklim şartları üretime çok uygun. Coğrafi ve iklimsel özellikleri büyük bir özveriyle değerlendiren çalışkan Elazığlılar için son 22 yılda, 23 milyar 24 milyon TL yatırım yaparak 101 adet tesis inşa ettik. Elazığ’da son 22 yılda hizmete aldığımız 16 baraj ve 3 yer altı depolaması ile 877 milyon metreküp su depolama hacmine ulaştık" diye konuştu.

DSİ Genel Müdürü Mehmet Balta, "Elazığ’ın su kaynaklarını değerlendirmek için yeni depolama tesisleri inşa ediyoruz. Şu anda 3 barajın yapım çalışmaları devam ediyor. Bu barajların tamamlanması ile 14 bin 670 dekar tarımsal araziyi daha sulama suyuna kavuşturmayı hedefliyoruz. Kırsal kalkınmanın lokomotifi olarak gördüğümüz depolama tesislerimizde depolayacağımız ‘bir damla suyun dahi’ israf edilmeden çiftçilerimize ulaşması için mücadele ediyoruz. Hepimizi derinden sarsan, vatandaşlarımızın can ve mal emniyetini tehdit eden, taşkınlarla mücadele etmek için son 22 yılda tamamlanan 53 adet taşkın koruma tesisi ile Elazığ şehir merkezi, 54 adet yerleşim yeri ve 3 bin 919 dekar arazinin taşkın kontrolü sağlanmıştır. 12 adet taşkın koruma tesisinin de inşaat çalışmaları devam etmektedir. Değişen iklim şartları başta olmak üzere çeşitli sebeplerle oluşabilecek her türlü taşkını kontrol altına alabilmek için projeler üretiyoruz" şeklinde konuştu.

Elazığ’da toplam 471 bin 230 dekar alanda arazi toplulaştırma tescili yapıldığını dile getiren Balta, "Elazığ’da Arazi Toplulaştırma ve Tarla İçi Geliştirme Hizmetleri kapsamında 4 adet proje tamamlanarak, 471 bin 230 dekar alan tescili, inşaatı devam eden işlerde ise kısmi olarak 25 bin 150 dekar arazi tescili olmak üzere toplam 496 bin 380 dekar alanda arazi toplulaştırma tescili yapılmıştır. Elazığ’da 66 adet yerleşim birimi, arazi toplulaştırmasından faydalanmaktadır. Toplulaştırma ve tarla içi geliştirme hizmetlerinden faydalanan çiftçilerimizin memnuniyetini takip ediyoruz. Bir zamanlar bu projelere ‘ön yargı’ ile yaklaşan çiftçilerimiz, başarılı uygulamaları ve toplulaştırmanın faydasını gördükçe, teşekkürlerini iletiyorlar. Sahadan aldığımız bu geri dönüşler doğrultusunda yeni projeler üretmeye devam ediyoruz. Elazığ’da son 22 yılda 8 adet Hidroelektrik Enerji (HES) Tesisi işletmeye alınarak yıllık 2,38 milyar kwh enerji üretimi sağlandı. Şuan planlama ve projelendirme safhasında olan 6 adet HES ile de suyumuzdan aldığımız gücü enerjiye dönüştürerek milletimize hizmet edeceğiz" ifadelerini kullandı.