Elazığ’da 350 milyon dolarlık yatırımla yapımı sürdürülen yeni tesiste her yıl ortalama 1 milyon ton bakır cevheri işlenecek.

Türkiye’nin cevherden son ürüne kadar üretim yapabilen tek entegre tesislerine sahip olan Eti Bakır’ın Küre ve Samsun’dan başlayarak Mardin’de sürdürdüğü madencilik 4.0 atılımının yeni adresi Elazığ oldu. Şirket, Elazığ’ın Maden ilçesinde yeni bir tesisin inşası için çalışmalara başladı. Eti Bakır Elazığ İşletme Müdürü Cem Yüceer, bakırın geleceğin en stratejik hammaddelerinden biri olarak gösterildiğini söyledi. Elazığ’da 350 milyon dolarlık yatırımla kuracakları tesiste yıllık ortalama 1 milyon tonluk bakır cevherini işleyeceklerini belirten Yüceer, buradaki üretimle cari açığın kapanmasına her yıl 200 milyon dolarlık katkı sağlayacaklarını bildirdi.

İstihdamda öncelik yerelin

Eti Bakır’ın 9 tesisle Türkiye’nin bakır ihtiyacının yüzde 20’sini karşıladığını vurgulayan Yüceer, “Tesislerimizin üçü bu bölgede Siirt, Mardin ve Adıyaman’da yer alıyor. Bu bölgenin en büyük yatırımcısıyız. Şimdi madencilik birikimimizi ve tecrübemizi Elazığ’a taşıyacağız. Diğer tüm var olduğumuz bölgelerdeki gibi buradaki madeni ekonomiye kazandırmanın yanı sıra, bölgeye ve bölge insanına fayda sağlayabilmek için çok çalışacağız” dedi.

Maden sahasında halen arama, geliştirme ve kurulum faaliyetlerinin devam ettiğini dile getiren Yüceer, “Yer altı arama galerisi, kuyu, kule, fabrikalar, yönetim ve sosyal tesislerden oluşacak alanda kurulacak işletmemizde yaklaşık 750 kişiyi istihdam edeceğiz. Tüm tesislerimizde olduğu gibi istihdamda önceliğimiz bölgede yaşayanlar olacak” diye konuştu.

Teknolojinin gelişmesine paralel olarak bakıra olan talebin son yıllarda büyük artış gösterdiğinin altını çizen Yüceer, sözlerini şöyle sürdürdü:

’’Biz de Türkiye’nin bakır üretimini artırmak için yeni yatırımlar yapıyoruz. Elazığ’ın Maden ilçesinde 350 milyon dolar yatırımla kuracağımız ve üç yıl içinde faaliyete geçecek olan tesisimizle beraber Eti Bakır’ın toplam katot bakır üretimi 20 bin ton daha artarak 90 bin tona ulaşacak.”