U14 Liginde il şampiyonu Elazığ Yolspor, 1. kademe grup maçlarına Kayseri’de çıkacak.

2022 - 2023 sezonu U14 Türkiye Şampiyonası 1. kademe müsabakaları 72 ilden 122 takımın katılımı ile 6’şar takımlı 17 grupta 30-31 Mart ve 1-2 Nisan 2023 tarihlerinde ve 4 takımlı 5 grupta 31 Mart ve 1-2 Nisan 2023 tarihlerinde olmak üzere toplam 22 tarafsız grup merkezinde oynanacak. Maçlar İstanbul, Tekirdağ, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Çanakkale, Kütahya, Eskişehir, Manisa, Muğla, Denizli, Mersin, Konya, Kayseri, Mardin, Bingöl, Van, Gümüşhane, Erzincan, Giresun, Çorum ve Kastamonu grup merkezlerinde yapılacak. 1. kademe müsabakaları sonunda grup birincisi olacak 22 takımın katılımıyla 4 grup merkezinde 2. kademe müsabakaları oynanacak. 2. kademe müsabakaları sonunda gruplarında birinci olan 4 takım, final müsabakalarına katılmaya hak kazanacak.

Grup kuraları sonrası Kayseri’de 1. kademe maçlarına çıkacak olan Elazığ Yolspor, 2 Nisana kadar Mersin Akdeniz Belediye, Adana Vefaspor, Kahramanmaraş Amatörspor, Adıyaman Kahta İdman Yurdu ve Yozgat Belediye Bozokspor ile ikinci tura yükselmek için mücadele edecek.