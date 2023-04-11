Elazığ Yetimler Vakfı üyeleri, yetim ailelerle iftar yemeğinde bir araya geldi.

Elazığ Yetimler Vakfı bir işletme sahibinin daveti üzerine yetim aileleri iftar programında bir araya getirdi. Kur’an-ı Kerim’in okunası ile başlayan programda, Yetimler Vakfı Elazığ Şube Başkanı Mikail Bahçeci yemek duası yaptı. Verilen iftar dolayısıyla bir araya gelen aileler program dolayısıyla Yetimler Vakfı yetkilerine teşekkür etti.

Ramazan ayı boyunca yetim ailelere yaptıkları yardımlar hakkında bilgi veren Mikail Bahçeci, yetim ailelere gıda kolisi, alışveriş çeki, kırmızı et ve nakdi yardımda bulunduklarını belirtti. Hayırseverlere teşekkür eden Bahçeci, Bu yardımların sürekli hale gelmesi için hayırseverlerden yardım talebinde bulundu.