Elazığ’da iki gündür etkili olan sis hayatı olmuşuz etkilemekle beraber güzel görüntüler oluşturdu. Şehir merkezi ve Pertek tarafına düşen Keban Baraj Gölü, sis denizinde kayboldu.

Elazığ’da iki gündür etkili olan sis hayatı olmuşuz etkilemekle beraber güzel görüntüler oluşturdu. Şehir merkezi ve Pertek tarafına düşen Keban Baraj Gölü, sis denizinde kayboldu.

Elazığ’da iki gündür etkili olan sis hayatı olumsuz yönde etkiledi. Havanın -4 dereceye kadar düştüğü kentte etkili olan sis görüş mesafesini yer yer 5 metreye kadar düşürürken, sürücüler trafikte güçlükle ilerledi. Bin 200 rakımlı tarihi Harput Mahallesi’nde de etkili olan sis, şehir merkezi ve kuzeye düşen Pertek bölgesindeki Keban Baraj Gölünü tamamen kapladı. Harput’tan izlenen şehir merkezi ve sadece yüksek rakımlı karlı dağların göründüğü baraj gölü adeta görsel şölen oluşturdu.

Şehir merkezi ve Keban Baraj Gölü’nün sis denizinde kaybolduğunu dile getiren Harput Mahallesi Muhtarı Zülküf Demirpolat, “Harput merkez ve Elazığ ile Pertek tarafına bakan kısımlar biraz daha fazla sisli. Harput’tan bakınca Elazığ bir deniz gibi tamamen sisle kaplı, aynı zamanda kuzeyde kalan Pertek’e bakan kısımlar her taraf sisle kaplı ve ayrı bir güzellik olmuş. Keban Baraj Gölü kısmı, ayrı bir güzellik. Elazığ’da binaları sis kapladı aynı zamanda Keban Baraj Gölü de olduğu gibi sisle kaplı, sadece karşıdaki karlı dağlar gözüküyor” dedi.