Elazığspor, Nesine 2. Lig Kırmızı Grup’un 21. Haftası’nda evinde kritik maçta Vanspor FK’yı konuk edecek. Elazığ’da bu kritik maç için heyecanlı bekleyiş sürüyor.

Nesine 2. Lig Kırmızı Grup’ta ara dönemde yaptığı takviyelerle gözünü şampiyonluğa diken Çimentaş Elazığspor, 21. haftada kritik maçta Artı Değer Vanspor FK’yı ağırlayacak. Geçtiğimiz sezon yükseldiği 2. Lig’de de şampiyon olmayı hedefleyen Elazığspor için taraftarlar maçın önemine binaen farklılıklar oluşturuyor. İş adamları ücretsiz bilet dağıtımı sağlarken, bu maça özel ücretsiz tişört dağıtımı da planlanıyor.

Cumartesi günü oynanacak olan Elazığspor-Vanspor maçı biletleri 1000 TL ile 50 TL arasında satılırken, İl Spor Güvenlik Kurulunun aldığı kararla maça deplasman takım taraftarları alınmayacak. Karar sezonun ilk yarısında Van’da oynanan maçta da Elazığspor taraftarları içinde uygulanmıştı. 39 puana sahip iki takımın maçı zirve mücadelesi adına hayati öneme sahip.