Kahramanmaraş’ta meydana gelen 7.6 büyüklüğündeki depremin ardından Elazığ’da bir bina çöktü. 2 kişinin bulunduğu enkazda arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Şehirdeki ağır hasarlı binalar hakkında bilgi veren Elazığ Valisi Ömer Toraman, "İl merkezinde 7 bina, Akçakiraz beldesinde 1 bina ağır hasarlı" dedi.

Kahramanmaraş’ta meydana gelen 7.6 büyüklüğündeki depremin ardından Elazığ’da bir bina çöktü. 2 kişinin bulunduğu enkazda arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Şehirdeki ağır hasarlı binalar hakkında bilgi veren Elazığ Valisi Ömer Toraman, "İl merkezinde 7 bina, Akçakiraz beldesinde 1 bina ağır hasarlı" dedi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, saat 04.17’de Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde 7.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Birçok artçı sarsıntının ardından yine Elbistan merkezli 7.6 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Bu depremde Elazığ merkeze bağlı Akpınar Mahallesi’nde bir bina çöktü. Enkaz altında biri polis 2 kişinin kaldığı öğrenildi. Havanın kararmasına rağmen enkazda arama kurtarma çalışmaları aralıksız sürerken, çalışmalara iş makineleri de destek veriyor.

Elazığ Valisi Ömer Toraman, "Hasar tespit çalışmaları devam ediyor. İlave olarak, il merkezinde 7 bina, Akçakiraz beldesinde 1 bina ağır hasarlı. Gerekli tedbirler alınıyor" dedi.