Kahramanmaraş’ta son olarak meydana gelen son 7.6 büyüklüğündeki depremin ardından Elazığ’da bir bina çöktü. Vali Ömer Toraman enkaz altında kalan 2 kişiyi kurtarmak için çalışmaların sürdüğünü bildirdi.

Kahramanmaraş’ta son olarak meydana gelen son 7.6 büyüklüğündeki depremin ardından Elazığ’da bir bina çöktü. Vali Ömer Toraman enkaz altında kalan 2 kişiyi kurtarmak için çalışmaların sürdüğünü bildirdi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, saat 04.17’de merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde 7.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Birçok artıcının ardından yine Elbistan merkezli 7.6 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Bu depremle birlikte Elazığ merkeze bağlı Akpınar mahallesinde bir bina çöktü.

Vali Ömer Toraman, “2020 depreminde orta hasarlı olup 7,7 şiddetindeki Pazarcık depremi sonrası ağır hasarlı olarak tespit edilen 1 bina boşaltılmış, 7,6 şiddetindeki Elbistan depremi sonrası yıkılmış, 2 vatandaşımızın enkaz altından çıkarılması için çalışmalar devam etmektedir” dedi.